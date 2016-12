Karstadt war lange in der Krise, doch nun geht es für die Warenhauskette wieder aufwärts. Davon profitieren auch die Beschäftigten. Das Unternehmen und Verdi einigten sich am Freitag auf eine Beschäftigungsgarantie.

Mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft ist für die Beschäftigten der Warenhauskette Karstadt nach schwierigen Tarifverhandlungen ein Durchbruch erzielt worden. Karstadt und die Gewerkschaft Verdi einigten sich am Freitag in Frankfurt am Main unter anderem auf eine langjährige Standort- und Beschäftigungssicherung, Modalitäten für die Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Regelungen zu künftigen Entgeltsteigerungen.

Karstadt war in einer schweren Krise und hatte im Mai 2013 im Zuge dessen die Tarifbindung verlassen. Das Unternehmen ist aber seit einigen Monaten wieder auf Erholungskurs. Das Unternehmen selbst bezog sich in einer Mitteilung zu den Tarif-Eckpunkten auf den "Erfolg der intensiven Modernisierung der letzten zwei Geschäftsjahre". Der endgültige Text des neuen Tarifvertrages solle in den nächsten Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...