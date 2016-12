Erstmalige Präsentation von Eine-Karte-mehrere-Nummern-Service



London (ots/PRNewswire) - Am 2. Dezember 2016 launchte China Unicom Global Limited (CUG) den "Mobile Virtual Network Operator"- oder kurz MVNO-Dienst fürs Ausland, CUniq, mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich) und stellte den ersten Eine-Karte-mehrere-Nummern-Service erstmalig vor. Kunden können nun eine SIM-Karte im Ausland kaufen und mit den Nummern aus dem Vereinigten Königreich, Hongkong und dem chinesischen Festland kommunizieren. Dieser wichtige Schritt in der globalen Prozessstrategie von CUG ist ein Meilenstein im Rahmen der erfolgreichen Ausweitung seines MVNO-Geschäfts von der Region Asien-Pazifik nach Europa.



Minister Zhu Qin der chinesischen Botschaft im Vereinigten Königreich; Herr Michael Charlton, Director General of UK Trade and Investment (UKTI); Herr James Weifeng Ji, Asia Chief Regional Officer von Telefonica; Herr Jiang Zhengxin, Deputy General Manager von China Unicom und Frau Zhou Lisong, Executive Vice President von CUG, haben gemeinsam die Eröffnungsfeier für den Service begangen. Mehr als 200 weitere Gäste aus Europa nahmen an diesem Ereignis teil, um Zeugen diesen historischen Moments sein zu können.



Herr Jiang Zhengxin, Deputy General Manager von China Unicom, erklärte, China Unicom habe sich im Laufe der Jahre stark für die Förderung von Reformen und Innovationen engagiert. Innovationen seien der Motor, der die Entwicklung vorantreibe. Im Hinblick auf seine Sparte der mobilen Kommunikation strebe China Unicom danach, führende mobile Anwendungen und innovative Services für Kunden in der Region Asien-Pazifik anzubieten. Der Launch von CUniq ermögliche es CUG, praktischere Services für Kunden in Europa anzubieten. Sein Launch symbolisiere die Beschleunigung der Expansion seines internationalen Geschäfts und sei ein Meilenstein bei der Ausweitung der MVNO-Services von CUG auf ausländische Märkte.



Frau Zhou Lisong, Executive Vice President von CUG, erklärte, dass das Unternehmen seit mehr als 15 Jahren ein erfolgreiches MVNO-Geschäft in Hongkong habe. Der Launch des Dienstes CUniq werde gemeinsam von CUG und Manx Telecom durchgeführt. Er integriere das Netzwerk mit umfassender Reichweite von O2, dem britischen Mobilfunkbetreiber von Telefonica, S.A., und das hochwertige globale Serviceangebot von China Unicom, das Kunden eine exklusive, exzellente und einzigartige Benutzererfahrung in der mobilen Kommunikation biete. Zur Bedeutung von "CUniq" erklärt Frau Zhou, "CU" stehe für "China Unicom" und "Uniq" sei die Abkürzung für "unique" (und impliziere Exklusivität, Exzellenz und Einzigartigkeit). Sie fügte außerdem hinzu, dass das Unternehmen seinen MVNO-Service CUniq in der Zukunft verbessern und phasenweise und in anderen Ländern und Regionen wie Amerika, Australien und Japan launchen werde.



Der Eine-Karte-mehrere-Nummern-Service CUniq bietet Kunden den Komfort, nur eine SIM-Karte mit den eingebetteten Nummern vom chinesischen Festland, Hongkong und dem Vereinigten Königreich nutzen zu können. Kunden können in diesen drei Regionen den Telefonieservice mit mehreren Benutzern nutzen und Daten mit anderen Personen in 45 Ländern und Regionen teilen. Des Weiteren bietet der Dienst einen zweisprachigen Kundendienst (Englisch und Chinesisch), der rund um die Uhr zur Verfügung steht, und im Ausland einen Online-Anfrage-Dienst des CUG Store. Das Angebot umfasst mehr praktische und bessere Kommunikationsdienste für Geschäftskunden, Studenten im Auslandsstudium und Touristen, die zwischen dem chinesischen Festland, Hongkong und dem Vereinigten Königreich reisen.



Über China Unicom Global Limited:



China Unicom Global Limited (CUG) ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von China United Network Communication Group Company Limited. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hongkong und es hat weitere 28 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Ziel des Unternehmens ist es, Services für Mobilfunkbetreiber und Unternehmen in China, in der Region Asien-Pazifik und anderen Gebieten anzubieten. Seine Kerngeschäfte umfassen die Bereiche Mietleitungsverbindungen, Internet, Systemintegration, Cloud Computing, Rechenzentren, Videokonferenzen und MVNO/MVNE. Durch die optimale Nutzung des umfassenden globalen Netzwerks von China Unicom auf dem chinesischen Festland und im Ausland widmet sich CUG der Bereitstellung von Ende-zu-Ende-Kommunikationsdienstleistungen aus einer Hand für Kunden auf der ganzen Welt und damit gleichzeitig seinem Ziel, einen globalen Kundenstamm, ein globales Netzwerk und globale Prozesse aufzubauen.



