Aixtron: Veto des US-Präsidenten ist da!

Liebe Leserin, lieber Leser,

diesmal aus aktuellem Anlass am Wochenende eine kurze Meldung. Nun ist sie also da, die Entscheidung des US-Präsidenten zur Aixtron-Übernahme.

Chart Aixtron

Quelle: tradingview.com

Und der US-Präsident hat "No" gesagt zu dieser geplanten Übernahme. Wieso hat überhaupt der US-Präsident zu entscheiden, ob das deutsche Unternehmen Aixtron von einem chinesischen Unternehmen (bzw. dessen deutscher Tochter "Grand Chip Investment GmbH" = GCI) übernommen wird? Dazu diese Klarstellung: Die Verfügung des US-Präsidenten bezieht sich rein auf das US-Geschäft von Aixtron. Dieses US-Geschäft von Aixtron - beispielsweise die US-Tochter Aixtron Inc., aber auch US-Patente und US-Patentanmeldungen - darf demnach nicht an CGI verkauft werden.

Aixtron-Übernahme: War es das jetzt?

Der Verkauf des rein auf den europäischen Markt bezogenen Kerngeschäfts von Aixtron an CGI wäre demnach durch das Votum des US-Präsidenten nicht betroffen. Und genau deshalb teilte Aixtron mit, man werde nun die - ich zitiere "Auswirkungen der Verfügung auf die Erfüllung der Angebotsbedingungen" prüfen. Bedeutet im Klartext wohl: Entweder ist der ganze Deal nun gestorben, oder das US-Geschäft und alles, was mit dem US-Binnenmarkt zu tun hat, wird abgespaltet. Der Rest könnte dann an CGI gehen. Ob das realistisch ist? Wie gesagt (von Aixtron), das wird derzeit geprüft und ist damit noch offen.

Entspannten Sonntag!

Ihr

Michael Vaupel