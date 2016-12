Der DAX bewegt sich in kurzfristiger Betrachtungsweise in einem Seitwärtstrend und es gibt charttechnisch noch keine Anzeichen dafür, dass die Rechteck-Formation zwischen 10.249 und 10.730 Punkten verlassen werden soll. Nach dem Tagestief am Freitag mit knapp 10.400 Punkten ist die gute Nachricht, dass sich der Index zum ...

