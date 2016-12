ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat sich trotz der absehbaren Niederlage bei dem Referendum über eine Verfassungsreform bei den Wählern bedankt. "Dennoch danke an alle", schrieb er kurz nach Mitternacht am Montag auf Twitter. Er teilte mit, dass er "in einigen Minuten" am Regierungspalast in Rom sprechen werde. Renzi hatte im Fall eines "Nein" beim Referendum seinen Rücktritt in Aussicht gestellt./reu/DP/stk

