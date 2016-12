McDonald's: Der Big Mac ist unsterblich

Wann haben Sie zuletzt einen Big Mac gegessen? Sie wissen schon diesen Klassiker aus dem Hause McDonald's? Bei uns war es letzte Woche der Fall. Grundsätzlich verkauft sich der Big Mac aber auch ohne unser Zutun bestens. Das hätte sich sein kürzlich verstorbene Erfinder Michael Delligatti nicht zu träumen gewagt, als der Burger 1968 erstmals über den Tresen ging.

Der Konzern aus Oak Brook / Illionis twitterte vergangene Woche die traurige Meldung: "Today, we celebrate the 98 inspirational years of Big Mac inventor, Michael "Jim" Delligatti. Jim, we thank and will forever remember you." Aber auch nach Delligattis Tod müssen die Fans des beliebten Burger-Klassikers keine Angst vor Veränderungen haben. Der Spezial-Cheeseburger mit doppelt Fleisch und der einzigartigen Soße wird wohl auch künftig unverändert bleiben. Immerhin ist der Big Mac fast schon ein Stück amerikanisches Kulturgut. Und so lange sich der so gut verkauft wie bisher, dürfte McDonald's an dem Big Mac festhalten.

