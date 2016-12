Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh stärkt Wettbewerbsposition in den USA durch Erwerb von Rocla Concrete Tie

Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

05.12.2016 06:53

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Vossloh hat heute einen Vertrag über den Erwerb des US-Bahninfrastrukturunternehmens Rocla Concrete Tie mit Altus Capital Partners II, L.P., unterzeichnet. Rocla Concrete Tie, Inc., Denver, Colorado, ist Nordamerikas führender Hersteller von Beton-Streckenschwellen. Neben Beton-Streckenschwellen produziert das Unternehmen Weichenschwellen sowie Betonelemente für die Feste Fahrbahn und Bahnübergangssysteme in mehreren eigenen Werken in den USA sowie in einer Produktionsstätte in Mexiko. Im Geschäftsjahr 2015/16, das am 30. Juni 2016 endete, erzielte Rocla Concrete Tie, Inc., einen Umsatz in Höhe von 88,2 Mio.US$. Der zum Vollzugstag zu ermittelnde Kaufpreis für ein schuldenfreies Unternehmen beläuft sich voraussichtlich auf rund 117,2 Mio.US$. Der Aufsichtsrat der Vossloh AG hat der Transaktion bereits zugestimmt. Der Vollzug der Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe und wird für Anfang 2017 angestrebt. Rocla Concrete Tie wird zukünftig als Geschäftsfeld "Vossloh Tie Technology" innerhalb des Geschäftsbereichs Core Components geführt und stellt neben Vossloh Fastening Systems das zweite Geschäftsfeld in diesem Geschäftsbereich dar. Mit Rocla Concrete Tie verstärkt Vossloh seine Präsenz im Fokusmarkt USA und baut seine Position als ein weltweit führender Bahninfrastrukturanbieter weiter aus.

05.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft Vosslohstr. 4 58791 Werdohl Deutschland Telefon: +49 (0)2392 52 - 359 Fax: +49 (0)2392 52 - 219

E-Mail: investor.relations@vossloh.com

Internet: www.vossloh.com ISIN: DE0007667107 WKN: 766710 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE0007667107

AXC0052 2016-12-05/06:54