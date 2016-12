Die Commerzbank hat die Einstufung für Fraport nach der Genehmigung von Gebührenerhöhungen und einem Rabattsystem auf "Reduce" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Damit werde sich nichts daran ändern, dass der Billigflieger Ryanair in Frankfurt nur die Hälfte dessen zahlen muss, was andere Fluglinien in Frankfurt zahlen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Montag. Er gehe weiterhin davon aus, dass die Lufthansa gegen die Entscheidung vorgehen wird./tih/fbr

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0013 2016-12-05/11:58

ISIN: DE0005773303