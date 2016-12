_wige MEDIA und Deutscher Fußball-Bund starten Pilotphase für Web-TV im Amateur-Fußball

_wige MEDIA AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

05.12.2016 12:04

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

_wige MEDIA und Deutscher Fußball-Bund starten Pilotphase für Web-TV im Amateur-Fußball

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die _wige MEDIA AG haben vereinbart, gemeinsam Möglichkeiten einer Partnerschaft zur Steigerung der Visibilität des Amateurfußballs zu prüfen. Ziel ist es, deutsche Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik auszustatten, die es erlaubt, Fußball-Spiele in hoher Qualität und vollautomatisch live mit der neuen Plattform "sporttotal.tv" zu übertragen. Sporttotal.tv und die Amateurfußballplattform des DFB Fußball.de (http://fussball.de) werden dabei eng kooperieren. Zunächst installiert die _wige MEDIA AG bereits in der Rückrunde 2017 in den Bayernligen Nord und Süd sowie in der Oberliga Niedersachsen Pilot-Systeme. Nach dieser Testphase soll beurteilt werden, ob und in welchem Umfang in der zweiten Jahreshälfte die innovativen Systeme in weiteren Ligen und Spielklassen zum Einsatz kommen.

Die neue Plattform "sporttotal.tv" refinanziert sich über werbefreie Premium-Abonnements und Werbung. Insgesamt investiert _wige MEDIA zunächst rund 5 Mio. EUR in das neue Geschäftsfeld. Bereits 2017 ist das Erreichen der Break-Even-Schwelle geplant.

Kontakt: Unternehmen: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.wige.de Tel: +49 [0] 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 [0] 221_7 88 77_ 199 E-Mail: info@wige.de Investor Relations: BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel.: +49 [0] 2154_ 81 22 16 E-Mail: weitzel@kommunikation-bsk.de

05.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@wige.de Internet: www.wige.de ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1EMG56

AXC0139 2016-12-05/12:04