Nach Ansicht der Analysten von EQUI.TS habe die Aktie der GK Software AG nach dem jüngsten Kurssprung derzeit nur noch begrenztes Kurspotenzial. Im dritten Quartal habe das Unternehmen zwar seine dynamische Expansion fortgesetzt, doch dies sei von der Börse bereits eingepreist worden. Das neue Rating von EQUI.TS lautet nun "Halten".

Nach einem von starken Lizenzumsätzen geprägten Q2 habe GK Software auch in Q3 2016 (+19,2 Prozent ggü. Q3 15) den Wachstumskurs fortgesetzt und in Summe der ersten 9-Monate 26,5-prozentiges Umsatzwachstum und ein positives EBIT verzeichnet. In Reaktion drauf habe EQUI.TS seine Umsatzerwartung für 2016 leicht angehoben, nicht jedoch die EBIT-Schätzung. Die Priorität des Unternehmens liege derzeit auf der Nutzung außereuropäischer Wachstumsoptionen, was mit erheblichen Kosten verbunden sein könne. Zudem verweisen die Analysten auf den starken Ergebniseinfluss der Stichtagseffekte im Lizenzgeschäft.

Konkret geht EQUI.TS davon aus, dass das Schlussquartal auch in diesem Geschäftsjahr das umsatzstärkste Quartal sein werde. Zur Erreichung der angehobenen 2016er Umsatzerwartung wäre ein Q4-Umsatz von etwas über Euro 20 Mio. (Q4 2015: Euro 20,6 Mio.) nötig, was noch mindestens einen (größeren) Lizenzabschluss erfordern dürfte. Umsatzverschiebungen nach 2017, sowie Kosten im Zuge der (aus strategischen Erwägungen richtigerweise priorisierten) internationalen Expansion, seien dabei die größten Risiken für die Erwartung eines positiven 2016er EBITs.

Da sich der Aktienkurs der GK-Aktie seit dem letzten Research-Update von EQUI.TS um rund ein Drittel erhöht und damit das bisherige Kursziel der Analysten erhöht habe, liege das neue Kursziel (61,10 Euro) auf Basis der aktuellen Schätzungen nur noch leicht über dem Aktienkurs, weswegen das Researchhaus seine Empfehlung auf "Halten" geändert habe.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.equits.com/research-reports

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.