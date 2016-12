Liebe Trader,

Zu Beginn dieser Handelswoche attackiert das Wertpapier von BASF das 61,8 Prozent Fibonacci-Retracement aus der vorausgegangenen Abwärtsbewegung zwischen April 2015 und Februar dieses Jahres und könnte es auch bei weiter anhaltender Stärke überwinden. Marktteilnehmern können hierdurch weiteres Kurspotential auf der Oberseite erschließen und ein größeres Kaufsignal aufstellen. Hierdurch könnte bei anhaltender Kursstärke aber auch die aufwärts gerichtete Konsolidierung aus den letzten beiden Handelsmonaten aufgelöst und Potential zu den nächst höher gelegenen Widerständen etabliert werden, was ein Long-Engagement oberhalb der heutigen Tageshochs durchaus interessant macht.

Long-Chance:

Damit aber tatsächlich ein weiterer Aufwärtsschub bei dem Wertpapier von BASF einsetzen kann, darf der Wert intraday nur nicht mehr unter das Niveau von 83,50 Euro zurückfallen. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen kurzfristigen Kursschub bis 85,97 Euro, sowie darüber an die markante Widerstandszone von 88,28 Euro deutlich an und erlaubt es als Anleger hiervon zu profitieren. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte aber noch unter dem Niveau von 81,35 Euro angesetzt werden, falls es doch nochmal zu einem unerwartet tiefen Rücksetzer kommen sollte. Verbleibt die Aktie hingegen innerhalb des eingezeichneten Trendkanals, so wäre innerhalb dieser Woche durchaus ein Rücksetzer auf das Niveau von rund 78,70 Euro möglich, ohne das es zu größeren Signalen kommen muss.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 83,95 Euro

Kursziel: 85,97 / 88,28 Euro

Stopp: < 81,35 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,50 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



BASF SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 82,56 Euro; 12:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

