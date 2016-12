Die Analysten von SMC-Research zeigen sich von den Neunmonatszahlen von GK Software positiv überrascht. Insbesondere die Profitabilitätsentwicklung im Bestandsgeschäft habe die Erwartungen weit übertroffen, womit GK Software nach Einschätzung von SMC-Research auf dem besten Wege sei, die zentrale Herausforderung der letzten beiden Jahre zu lösen. Auf dieser Basis habe die Aktie auch auf dem inzwischen erhöhten Niveau noch deutliches Kurspotenzial.

Für das dritte Quartal habe GK Software sehr starke Zahlen gemeldet. Als besonders erfreulich werten die Analysten von SMC-Research neben dem anhaltend hohen Umsatzwachstum und der deutlichen Ergebnisverbesserung die sprunghafte und in dem Ausmaß für SMC-Research sehr überraschende Profitabilitätssteigerung im Bestandsgeschäft. Während die gute Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres noch von den stark wachsenden Lizenzerlösen geprägt gewesen sei, habe im dritten Quartal das Bestandsgeschäft, in Form von mehreren Kundenprojekten, diese Rolle übernehmen. Dadurch sei GK zum ersten Mal seit 2013 in der Lage gewesen, auch bereinigt um den Beitrag der Lizenzerlöse ein positives Quartals-EBITDA auszuweisen.

Damit scheine GK Software die zweite zentrale Baustelle der letzten Jahre erfolgreich schließen zu können. Nachdem sich der Investitionsstau, der das Neugeschäft über mehrere Jahre gehemmt hatte, seit 2015 zunehmend auflöse, habe das Unternehmen nach Einschätzung von SMC-Research nun auch die zwischenzeitlich massiven Effizienzprobleme der rasant vergrößerten Organisation immer besser im Griff. Zusammen mit der ausgezeichneten Marktpositionierung (modernde Software, breite internationale Präsenz, enge SAP-Partnerschaft und schwächelnde Konkurrenz) seien somit nun sämtliche Zutaten vorhanden, um in den nächsten Jahren das hohe Wachstum fortzusetzen und dabei die Gewinne überproportional zu steigern.

Diese Überzeugung habe sich nach Eindruck von SMC-Research offensichtlich auch an der Börse durchgesetzt, wo die GK-Aktie seit dem letzten Update eine Neubewertung erfahren und um rund 33 Prozent zugelegt habe. Das letztes Kursziel von SMC-Research sei damit übertroffen worden. Da die Analysten aber in Reaktion auf die Neunmonatszahlen und insbesondere auf die überraschend starken Profitabilitätsfortschritte im Bestandsgeschäft ihre Margenannahmen angehoben haben, habe sich auch der von ihnen ermittelte faire Wert erhöht.

Inkl. der unverändert unterstellten Übernahmeprämie von 25 Prozent signalisiere das Bewertungsmodell von SMC-Research für die GK-Aktie aktuell einen fairen Wert von 71,70 Euro, was ein weiteres Kurspotenzial von rund 20 Prozent impliziere. Da die Analysten zudem ihre Einstufung des Schätzrisikos aufgrund der nun reduzierten Abhängigkeit der Ergebnisse von den volatilen Lizenzerlösen heruntergestuft haben, haben sie auch ihr Rating von zuletzt "Speculative Buy" auf "Buy" angepasst.

