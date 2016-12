Nanogate erwirbt mit Jay Plastics erstmals Tochtergesellschaft in den USA, erwartet Wachstumssprung und etabliert sich als globaler Anbieter

Göttelborn, 5. Dezember 2016. Die Nanogate AG, ein international führendes Systemhaus für Hightech-Oberflächen und -Komponenten, erwirbt erstmalig ein Unternehmen in den USA und steigt damit zu einem weltweit führenden Anbieter auf. Der Konzern hat heute die Übernahme der Kunststoffsparte Jay Plastics von Jay Industries vereinbart. Jay Plastics ist ein erfolgreicher und seit vielen Jahren etablierter Systemanbieter von Komponenten mit sehr hochwertigen Oberflächen. Bereits 2017 dürfte der neu erworbene Geschäftsbereich Jay Plastics mit geplanten Synergien und möglichen neuen Projekten die Ertragskraft von Nanogate stärken. Die Nanogate-Gruppe erwartet nach Vollzug der Transaktion einen unmittelbaren Umsatzsprung auf mehr als 150 Mio. Euro und direkten Zugang zu einem internationalen Markt im Milliardenbereich.

Nanogate übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung von rund 80 Prozent an der Kunststoffsparte Jay Plastics von Jay Industries Inc., Mansfield/Ohio, USA. Der Anteilskaufvertrag ist heute unterzeichnet worden. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Nanogate wird voraussichtlich rund 25 Prozent des Kaufpreises in Aktien bezahlen. Die Vereinbarung umfasst im Rahmen eines Stufenmodells für die Übernahme der noch ausstehenden Anteile erfolgsabhängige Komponenten. Für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion sind noch bestimmte vorbereitende Maßnahmen wie beispielsweise die Ausgründung der Division Jay Plastics aus der bisherigen Muttergesellschaft Jay Industries erforderlich. Der Vollzug der Transaktion soll Anfang 2017 erfolgen.

Mit der neuen Beteiligung etabliert sich Nanogate als ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und - Komponenten in höchster optischer Qualität. Gemeinsam mit Jay Plastics kann der Konzern europäische wie amerikanische Unternehmen global bedienen und zugleich erhebliche Synergien bei Entwicklung, Vertrieb und Produktion erzielen. Der geplante Technologietransfer erhöht das Absatzpotenzial von Nanogate in den USA zusätzlich, vor allem bei Design-Oberflächen. Nanogate verbessert mit der Transaktion auch seinen Marktzugang zu asiatischen Herstellern. Die Nanogate-Gruppe bewegt sich damit in einem Markt mit einem zugänglichen Volumen im Milliardenbereich.

Jay Plastics rechnet für 2016 mit einem Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich und einem attraktiven EBITDA. Der Konzernumsatz von Nanogate soll 2017 somit bereits auf mehr als 150 Mio. Euro steigen und mittelfristig signifikant weiter wachsen. Das operative Ergebnis des Nanogate-Konzerns soll sich nach Vollzug der Übernahme deutlich erhöhen und sich bereits 2017 trotz Transaktions- und Integrationskosten verbessern. Die Konsolidierung in den Konzernabschluss erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2017. Eine konkrete Jahresprognose für 2017 sowie eine aktualisierte Mittelfristplanung wird Nanogate nach Vollzug der Transaktion veröffentlichen.

Jay Plastics: Jay Plastics ist seit 1968 die Kunststoffsparte von Jay Industries, Inc. (gegründet 1917). Jay Plastics hat rund 400 Mitarbeiter und seinen Hauptsitz in Mansfield im US-Bundesstaat Ohio. Das Unternehmen ist vertikal integriert und konzentriert sich auf Design, Kunststoffverarbeitung und Oberflächenveredelung. Die Hauptkunden sind die US-Automobil-Hersteller und -Zulieferer sowie Automobilhersteller aus Japan und Südkorea. Weitere Kunden kommen beispielsweise aus den Bereichen Gartenbau, Agrar und Haushaltsgeräte. Jay Plastics ist zertifiziert nach TS 16949 (Qualität) und ISO 14001 (Umweltschutz) und ist sich seiner Verantwortung für seine Mitarbeiter und den Standort bewusst.

Nanogate AG: Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein international führendes Systemhaus für Hightech-Oberflächen und -Komponenten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 700 Mitarbeiter und erwartet 2016 einen Umsatz von mehr als 105 Mio. Euro. Nanogate entwickelt und produziert design-orientierte Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus.

Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Fresenius, Jaguar, Junghans, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Zur Nanogate-Gruppe zählen die Nanogate Eurogard Systems B.V., die Nanogate GfO Systems AG, die Nanogate Industrial Systems GmbH, die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V. und die Nanogate Vogler Systems GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Nanogate PD Systems GmbH und an der Nanogate Goletz Systems GmbH. Darüber hinaus bestehen Tochtergesellschaften in den USA und in der Türkei.

Getreu dem Claim 'A world of new surfaces' erschließt Nanogate als langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen, beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen Kunststoff- Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf attraktive Branchen wie Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster Linie die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen) sowie externes Wachstum.

