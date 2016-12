Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Michelin von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In der Vergangenheit hätten sich die Franzosen in Zeiten steigender Rohstoffpreise besser entwickelt als die Konkurrenz, schrieb Analystin Victoria Greer in einer Studie vom Montag. Importe aus China sieht sie nicht als größeren Belastungsfaktor./ag/tih

