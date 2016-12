Disneys neuer Animationsfilm "Moana" ist in den USA weiterhin auf Platz 1 der Kinocharts. Am Wochenende spielte der Film 28,4 Millionen Dollar ein. "Moana" hatte bereits am Thanksgiving-Wochenende in den USA einen starken Start hingelegt. Beinahe einen Rekordstart. Die Einspielsumme wurde nur von einem anderen Disney-Animationsfilm übertroffen, von "Frozen". Ob die Aktie auch dementsprechend reagiert und ob Sie ein Investment wert ist, erfahren Sie hier. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, analysiert neben der Disney-Aktie auch den Dow Jones. Sowie die Einzelwerte Alphabet, Goldman Sachs, Grubhub und Alibaba.