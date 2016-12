Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach einer Fachkonferenz mit dem Fokus auf energieeffiziente Trends auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Die wichtigsten Aussagen hätten die These einer Zunahme von Elektrofahrzeugen unterstützt, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Montag. Dies sei positiv für Infineon als Chiphersteller, der besonders auf den Trend zu elektronischen Antrieben in der Autobranche ausgerichtet sei./ajx/tih

AFA0057 2016-12-05/15:48

ISIN: DE0006231004