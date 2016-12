Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 5300 auf 5100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Derzeit stehe bei dem Tabakkonzern vor allem die Markteinführung von Zigaretten im Fokus, bei denen der Tabak nicht verbrannt, sondern erhitzt werde, schrieb Analyst James Bushnell in einer Studie vom Montag. Ob E-Zigaretten den deutlich höheren Absatzerwartungen gerecht würden, die der Konzern in sie setze, müsse sich erst noch zeigen. Die Kurszielsenkung für BAT begründete er mit geänderten Wechselkursannahmen und dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0070 2016-12-05/16:11

ISIN: GB0002875804