Die Credit Suisse hat SAP nach einer Branchenkonferenz der Schweizer Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aussagen des Walldorfer Softwarekonzerns seien weiterhin optimistisch, schrieb Analyst Charles Brennan in einer Studie vom Montag. Das Management scheine an Vertrauen in die Stärke bei Cloud-Diensten zu gewinnen. Er sehe SAP gut positioniert für ein mittelfristig starkes Wachstum./tih/gl

ISIN: DE0007164600