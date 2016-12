Die DZ Bank hat den fairen Wert für Capital Stage von 10,40 auf 7,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten hob in einer Studie vom Montag zwar seine Schätzungen für den Umsatz des Solar- und Windparkbetreibers in den Jahren ab 2017 an. Damit berücksichtige er nun die Übernahme des Konkurrenten Chorus Clean Energy, schrieb er. Allerdings rechnet er künftig mit weniger Wachstumsmöglichkeiten in den relevanten Märkten sowie mit rückläufigen Renditen bei neu akquirierten Projekten. Deshalb senkte er seine Gewinnschätzungen sowie den fairen Wert für die Aktie./gl/ck

ISIN: DE0006095003