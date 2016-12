Accu Holding AG: Wechsel im Management und VR

Emmenbrücke, 5. Dezember 2016 - Der Verwaltungsrat der Accu Holding AG gibt gekannt, dass Matthew Goddard aus privaten Gründen mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Accu Holding AG ausscheidet. Der Verwaltungsrat und das Management bedauern den Rücktritt von Matthew Goodard und danken ihm für seinen Einsatz.

Im Rahmen der Neugruppierung innerhalb der Accu hat Peter Schweighofer auf Anfang Oktober die Funktion des CEO der veräusserten Cieffe Gruppe übernommen und scheidet damit als aus der Geschäftsleitung sowie der Accu Holding AG aus. Der Verwaltungsrat bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und die ausserordentliche Einsatzbereitschaft. Herr Schweighofer steht der Accu Gruppe im Rahmen des Nachlassverfahrens weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung.

Accu Holding AG - Unternehmensprofil Die Accu Holding AG ist eine an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft mit Sitz in Emmenbrücke. Sie konzentriert sich auf das Geschäftsfelder 'Industrielle Garne' und beteiligt sich dabei an technologisch führenden Gesellschaften, die in Europa, Asien und Amerika in attraktiven Marktnischen tätig sind. Industrielle Garne umfasst die Entwicklung und Fertigung von Garnen auf Polymer- und Polyamid-Basis. Diese werden beispielsweise in der Herstellung von Airbags, Reifen, mechanischen Gummiwaren (MRG) wie Transportbänder, Schläuche und Transmissionsriemen, sowie für die Produktion von Seilen und Netzen eingesetzt.

