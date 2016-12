Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DO&CO +1,16% auf 53,03, davor 6 Tage im Minus (-11,18% Verlust von 59,02 auf 52,42), Conwert +0,09% auf 16,095, davor 5 Tage im Minus (-0,83% Verlust von 16,21 auf 16,08), Flughafen Wien +2,42% auf 22,245, davor 5 Tage im Minus (-3,47% Verlust von 22,5 auf 21,72), Porr +5,36% auf 33,715, davor 4 Tage im Minus (-10,94% Verlust von 35,93 auf 32), Semperit +3,26% auf 25, davor 4 Tage im Minus (-6,88% Verlust von 26 auf 24,21), Oberbank AG VZ 0% auf 50,75, davor 3 Tage im Plus (3,57% Zuwachs von 49 auf 50,75), KTM Industries -1,63% auf 5,081, davor 3 Tage im Plus (8,74% Zuwachs von 4,75 auf 5,17), Valneva -1,81% auf 2,651, davor 3 Tage im Plus (5,47% Zuwachs von 2,56 auf 2,7), Telekom Austria +0,23% auf 5,128, davor 3 Tage im Minus (-3,2% Verlust von...

