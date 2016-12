FRANKFURT (Dow Jones)--Sowohl bei DAX- wie auch Nebenwerten sei das nachbörsliche Geschäft nach Xetra-Schluss am Montagabend sehr ruhig und umsatzarm verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Die zahlreichen Indexänderungen der Deutschen Börse hätten daran nichts geändert, zumal diese im Großen und Ganzen auch so erwartet worden seien. Daher hätten sich die betroffenen Titel kaum bewegt. Nachrichtenlos wurden am Abend Leoni 0,8 Prozent fester gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.713 10.685 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 05, 2016 16:54 ET (21:54 GMT)

