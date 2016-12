Zürich (ots) - Der Nationalrat hat heute die Differenzen zum

Ständerat bei der Umsetzung der MEI behandelt. Dem Wohl der KMU - und

damit auch den rund 27'000 Hotels und Restaurants in der Schweiz -

wird durch den heutigen Entscheid geschadet. GastroSuisse und

hotelleriesuisse fordern deshalb dringend Nachbesserungen. Die MEI

muss durch ein mehrstufiges Modell umgesetzt werden.

Steuerungs-Massnahmen sollen erst greifen, wenn ein Schwellenwert aus

Arbeits- und Wirtschaftsindikatoren überschritten wird. Insbesondere

die bürokratische Interviewpflicht überlastet die personalintensive

Branche mit mehr als 200'000 Mitarbeitenden administrativ und

verteuert die Rekrutierung massiv.



Gastgewerbe braucht unbürokratische Lösung



Die Hotels und Restaurants stehen hinter dem Inländervorrang.

Inländer zu rekrutieren ist einfacher, schneller und nicht teurer;

die im Landesgesamtarbeitsvertrag festgelegten Mindestlöhne gelten

für alle Mitarbeitenden, auch für die ausländischen.



Mehrstufiges Modell



Die gastgewerblichen Verbände fordern, dass die

Arbeitskräfte-Zuwanderung durch ein mehrstufiges Modell geregelt

werden soll. Wird ein Schwellenwert erreicht, soll eine

Stellenmeldepflicht bei den RAV gelten. Greift diese Massnahme nicht,

können auf einer zweiten Stufe weitere Massnahmen eingeführt werden.

Obligatorische Vorstellungsgespräche oder eine Begründungspflicht

werden jedoch abgelehnt. Gerade in KMU-Betrieben steht oft keine

eigene HR-Abteilung zur Verfügung. Weist das RAV qualitativ gute

Dossiers zu, wird jeder Arbeitgeber daran interessiert sein, den

entsprechenden Bewerber oder die entsprechende Bewerberin zu einem

Gespräch einzuladen, die dann auch eine reelle Chance auf eine

Anstellung haben.



Mangel-Indikator in Berufen als richtiger Indikator



In der Branche Gastgewerbe gibt es ganz unterschiedliche Berufe,

die auch unterschiedlich nachgefragt werden. Bezüglich der

Zuwanderung muss deshalb regional und auf der Ebene von Berufen

gehandelt werden. Es ist falsch, ganze Branchen in einen Topf zu

werfen. Denn ein Koch mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis

wird in den Bergregionen beispielsweise dringender gesucht als eine

ungelernte Housekeeping-Mitarbeiterin in Zürich. Diesen Unterschieden

muss Rechnung getragen werden!



Die vorgeschlagene Auslösung von Massnahmen in Abhängigkeit von

der Arbeitslosigkeit in einer Branche greift deshalb zu kurz. Es

müssen dringend weitere Indikatoren berücksichtigt werden wie die

Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung, die Dauer der

Stellensuche von Arbeitslosen oder die Dauer der Suche nach

geeigneten Mitarbeitenden. Solche Indikatoren sieht bspw. das Modell

des AWA Zürich vor.



GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in

der Schweiz. Rund 20'000 Mitglieder, davon gegen 2500 Hotels,

organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen, gehören dem

grössten gastgewerblichen Arbeitgeberverband an.



hotelleriesuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer

Hotellerie und vertritt als Unternehmerverband die Interessen der

national und international ausgerichteten Hotelbetriebe. Die von

hotelleriesuisse klassierten Betriebe repräsentieren rund zwei

Drittel der Schweizer Hotelbetten und generieren knapp 75 Prozent der

Logiernächte.



