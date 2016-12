Über Looser Holding AG Die Looser Holding AG ist eine international tätige Industrieholding mit Sitz in Arbon, (Schweiz). Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsbereichen Beschichtungen, Industriedienstleistungen und Türen tätig. Rund 2'250 Mitarbeitende sind in 16 operativen Gesellschaften in Europa, Asien und den USA für die Gruppe tätig. Die Namenaktien der Looser Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard). (www.looserholding.com: http://www.looserholding.com/)