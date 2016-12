Biotest AG: Vielversprechende Ergebnisse bei Kombinationstherapie mit Indatuximab Ravtansine (BT-062) bei fortgeschrittenem Multiplem Myelom

Vielversprechende Ergebnisse bei Kombinationstherapie mit Indatuximab Ravtansine (BT-062) bei fortgeschrittenem Multiplem Myelom

- Neue Daten von BT-062 in Kombinationstherapie auf der 58. Jahrestagung der American Society of Hematology vorgestellt - Klinischer Nutzen bei fast allen Patienten mit fortgeschrittenem Krankheitsverlauf - Sehr guter Behandlungserfolg bei Patienten, die auf vorherige Therapien nicht mehr adäquat angesprochen haben

Dreieich, 6. Dezember 2016. Auf der 58. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in San Diego stellte Biotest neue klinische Daten aus einer laufenden Kombinationstherapie-Studie mit BT-062 vor. In dieser Phase-I/IIa-Studie (Studie 983) bei Multiplem Myelom werden die Sicherheit und Wirksamkeit von BT-062 in Kombination mit Lenalidomid oder Pomalidomid und Dexamethason bei Patienten, die auf vorhergehende Behandlungen nicht bzw. nicht mehr angesprochen haben, untersucht. Das Multiple Myelom ist eine unheilbare, bösartige Erkrankung des Knochenmarks, bei welcher die Patienten trotz neuer Behandlungsoptionen letztendlich einen Rückfall erleiden.

In dieser Studie wurden insgesamt 64 Patienten mit BT-062 in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason (47 Patienten) oder Pomalidomid und Dexamethason (17 Patienten) behandelt. Die Aufnahme von Patienten in die Studie ist abgeschlossen. Die Patienten können so lange behandelt werden, bis die Erkrankung fortschreitet oder eine Unverträglichkeit auftritt. Bei 11 der 64 bereits intensiv vorbehandelten Patienten dauert die Behandlung noch an, teilweise über 42 Monate.

Wirksamkeitsdaten für BT-062 in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason liegen zurzeit für insgesamt 43 Patienten vor, die mindestens zwei vollständige Behandlungszyklen erhalten haben. 77% dieser intensiv vorbehandelten Patienten entwickelten eine partielle oder eine vollständige Remission. Auch bei 13 Patienten, die sowohl mit Lenalidomid als auch mit Bortezomib vorbehandelt worden waren und auf ihre letzte Therapie nicht mehr angemessen angesprochen haben, wurde eine Remissionsrate von 54% erzielt. Ein vergleichbares Patientenkollektiv, das dafür bekannt ist, nur noch schlecht auf Therapien anzusprechen, wurde mit BT-062 in Kombination mit Pomalidomid und Dexamethason behandelt. Von den 14 Patienten, die mindestens zwei vollständige Behandlungszyklen erhalten haben, haben 11 Patienten eine partielle oder sehr gute partielle Remission und damit eine objektive Remissionsrate von 79% erreicht.

Aus den vorliegenden Daten geht hervor, dass BT-062 in beiden Kombinationstherapien bis zu Dosierungen von 100 mg/m2 gut vertragen wird.

Die Daten der Studien deuten darauf hin, dass BT-062 in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason oder Pomalidomid und Dexamethason weitere Behandlungsoptionen für Patienten mit fortgeschrittenem Multiple Myelom eröffnen könnte. BT-062 in Kombination mit Pomalidomid und Dexamethason scheint besonders für Patienten geeignet zu sein, die dafür bekannt sind, auf Behandlungen nur schlecht anzusprechen. Diese ermutigenden Ergebnisse legen weitere Untersuchung in größeren klinischen Studien nahe. Biotest sucht zurzeit einen Partner für die weitere Entwicklung des vielversprechenden Produktes, das parallel auch in soliden Tumoren klinisch untersucht wird.

Weiter Informationen finden Sie auf der Biotest Website unter: http:// www.biotest.de/ww/de/pub/biotherapeutika/publikationen.cfm

Über BT-062: BT-062 (Indatuximab Ravtansine) ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC

= antibody-drug conjugate) aus einem monoklonalen Antikörper und einem hoch wirksamen zytotoxischen Maytansin-Derivat (DM4), das mit der von ImmunoGen, Inc. entwickelten ADC-Technik hergestellt wurde. Der Antikörper bindet spezifisch an das Antigen CD138, das in Zellen des Multiplen Myeloms und von einer Reihe solider Tumore überexprimiert wird. Sobald sich das Konjugat in der Zielzelle befindet, wird das DM4 vom Targeting-Molekül freigesetzt und kann dadurch volle Wirksamkeit entfalten. Diese Kombination von hoher Wirksamkeit und Spezifität bei gleichzeitig niedriger systemischer Toxizität ist ein Vorteil, durch den sich BT-062 von den meisten zurzeit zur Behandlung des Multiplen Myeloms eingesetzten Therapien unterscheidet.

Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit Telefon: +49-6103-801-4406 E-Mail: investor.relations@biotest.com

PR Kontakt:

Dirk Neumüller Telefon: +49 -6103-801-269 E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.de

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201 Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235 Notiert: Prime Standard Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

