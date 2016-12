Amsterdam, 6. Dezember 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, kündigte die neueste Version seiner LinqUs-Device-Management (http://www.gemalto.com/mobile/networks/device-management)-Lösung an, die Mobilfunkbetreibern dabei hilft, ihren Teilnehmern einen nahtlosen Weg zu LTE anzubieten. Sie bietet jetzt Betreibern eine Echtzeitidentifikation und die Möglichkeit, die 4G-Geräte der Teilnehmer per Funkverbindung automatisch zu konfigurieren und für kundenspezifische Tarife und Angebote zu werben. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören eine erhöhte 4G-Akzeptanz und -Nutzung durch die Kunden, eine schnellere Rendite der LTE-Netze und eine verbesserte Kundenbindung. Die bewährte Gemalto-Plattform verwaltet bereits mehr als eine Milliarde Geräte weltweit.

Diese neueste Version von Device Management spiegelt die zunehmende Popularität der LTE-fähigen Geräte wieder, die bis zum Jahr 2020 72 % der Smartphones weltweit ausmachen dürften1. Sie erfüllt das wachsende Bedürfnis der Betreiber, sich auf die Umstellung der Kunden auf höherwertige LTE-Tarife zu konzentrieren. Die Lösung bietet Einblicke und Analysen der Geräte und der Datennutzung der Teilnehmer in Echtzeit und sorgt durch verbesserte personalisierte Angebote, Treueprogramme und eine verbesserte Erlebnisqualität für eine wirkungsvolle Akzeptanz von LTE. Die Möglichkeit, die von den Geräten unterstützten LTE-Frequenzbänder zu erkennen, hilft Betreibern, die Komplexität der LTE-Band-Fragmentierung zu bewältigen, um durch Promotionsmaßnahmen, die an das richtige Gerät und die richtige Person gerichtet sind, die Nutzung der Dienste zu steigern. Diese neue Version befasst sich auch mit dem Phänomen der Multi-SIM-Geräte: Sie kann solche Geräte identifizieren und durch Treueaktionen Teilnehmer dazu anregen, stets das eigene Netz zu verwenden.

"Die neueste Version von Device Management von Gemalto wird eine noch bessere unmittelbare Kundennähe fördern. Sie stellt wichtige Informationen und Analysen über die Nutzer bereit, um das 4G-Erlebnis zu verbessern, den Umsatz zu steigern, die Gerätefragmentierung anzugehen und die Kundenbindung zu stärken," sagte David Buhan, Senior Vice President Mobile Subscriber Services, Gemalto. "Während Betreiber nach mehr Geschwindigkeit und Kapazität streben, verfolgt Gemalto eine Roadmap, die auch 4.5G und darüber hinaus einschließt."

Quellen:

CCS Insight - Market Forecast, Mobile Phones, Worldwide, 2016-2020 (1. CCS Insight - Marktprognose, Mobiltelefone, weltweit, 2016 - 2020)

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich digitale Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen. So sind sie sicher und können Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls der Zeit, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und machen Software zu Geld. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen zu liefern.

Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com (http://www.gemalto.com) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto (https://twitter.com/gemalto).

Medienansprechpartner:

Philippe Benitez

Nordamerika

+1 512 257 3869

philippe.benitez@gemalto.com (mailto:philippe.benitez@gemalto.com) Peggy Edoire

Europa und GUS-Staaten

+33 4 42 36 45 40

peggy.edoire@gemalto.com (mailto:peggy.edoire@gemalto.com) Vivian Liang

Volksrepublik China

+86 1059373046

vivian.liang@gemalto.com (mailto:vivian.liang@gemalto.com)

Ernesto Haikewitsch

Lateinamerika

+55 11 5105 9220

ernesto.haikewitsch@gemalto.com (mailto:ernesto.haikewitsch@gemalto.com)

Kristel Teyras

Naher Osten und Afrika

+33 1 55 01 57 89

kristel.teyras@gemalto.com (mailto:kristel.teyras@gemalto.com)

Shintaro Suzuki

Asien und Pazifik

+65 6317 8266

shintaro.suzuki@gemalto.com (mailto:shintaro.suzuki@gemalto.com)

Die deutsche Fassung dieser Mitteilung ist eine Übersetzung und darf keinesfalls als offizieller Text betrachtet werden. Nur der Wortlaut der englischen Fassung ist verbindlich und daher auch bei Unstimmigkeiten in Bezug auf die Übersetzung maßgebend.

Pressemitteilung (PDF) (http://hugin.info/159293/R/2061752/773345.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Gemalto via Globenewswire