Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re nach einer Investorenveranstaltung von 92 auf 93 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer dürfte auch in den kommenden Jahren mit ungünstigen Marktbedingungen in der Sparte Sach- und Unfallversicherung zu kämpfen haben, schrieb Analyst In-Yong Hwang in einer Studie vom Dienstag. Das neue Kursziel rechtfertigte er mit dem gestiegenen US-Dollar zum Franken sowie leichten Anpassungen seiner Gewinnprognosen./edh/gl

AFA0006 2016-12-06/08:54

ISIN: CH0126881561