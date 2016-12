Aus fundamentaler Sicht hat sich bei Medigene in den letzten Wochen im Anschluss an die Quartalszahlen nichts Neues ergeben … und doch wird die Aktie jetzt wieder "heiß". Denn am 19. Dezember steigt sie in den TecDAX auf. Und das bedeutet:

Fonds, die den TecDAX als Benchmark haben, müssen zusehen, dass sie Medigene ins Portfolio bekommen, d.h. hier kann jetzt in den kommenden Wochen verstärktes Kaufinteresse auftauchen. Was schon heute Früh zu einem Kurssprung geführt hat - kurz nach Handelsstart liegt die Aktie um die fünf Prozent vorne. Aber:

...

Den vollständigen Artikel lesen ...