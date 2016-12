Das Analysehaus Independent Research hat Uniper auf "Halten" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Die Entscheidung des Arbeitskreises Aktienindizes der Deutschen Börse, die Aktie der Eon-Abspaltung gut drei Monate nach dem Börsengang in den MDax aufzunehmen, sollte den Kurs stützen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag. In den letzten Tagen seien allerdings Entscheidungen gefallen, "die gemischte Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben": Während die Ökfördermengen-Begrenzung der Opec die Öl- und Gaspreise stütze, strebe die EU-Kommission eine europäische Energieunion an und sei gegen umfassende Kapazitätsmärkte./gl/das

