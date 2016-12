Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2015 lebten in Deutschland fast 4,2 Millionen Kinder im Alter unter 6 Jahren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Basis des Mikrozensus mitteilt, lebten nahezu drei Viertel der Kinder dieser Altersgruppe bei verheirateten Eltern (72 %). Rund 14 % wohnten jeweils bei alleinerziehenden Elternteilen oder bei Eltern in Lebensgemeinschaften.



In Ostdeutschland lebte 2015 lediglich die Hälfte (50 %) der unter 6-Jährigen bei Ehepaaren (Westdeutschland: 78 %), 29 % bei Lebensgemeinschaften (Westdeutschland: 11 %) und 21 % bei Alleinerziehenden (Westdeutschland: 12 %).



