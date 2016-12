Mainz (ots) -



Pferdesport-Fans können auch künftig Übertragungen von großen Veranstaltungen rund um ihre Lieblings-Sportart in den Programmen und Angeboten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens verfolgen. SportA, die gemeinsame Sportrechteagentur von ARD/ZDF, und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) haben ihren bestehenden Vertrag über audiovisuelle Rechte an nationalen Reitturnieren um vier Jahre verlängert.



ARD, ZDF und die Dritten Programme haben damit umfassende Übertragungsrechte (inklusive IPTV-, Web- und Mobilfunkrechte sowie Hörfunk) an mindestens 13 hochkarätigen Pferdesport-Veranstaltungen in Deutschland erworben.



Dieter Gruschwitz, ZDF-Sportchef, sagt: "Mit der Berichterstattung vom Reiten erhalten wir eine wichtige Farbe im Sportangebot des ZDF und entsprechen damit auch dem Wunsch unserer Zuschauer, eine Vielfalt von Sportarten abzudecken."



Axel Balkausky, ARD Sportkoordinator, erklärt: "Wir berichten weiterhin gerne - in unserer anerkannten Qualität und Kompetenz - vom Reitsport mit all seinen Disziplinen. Wir freuen uns insbesondere, dass wir mit den Übertragungen vom Hamburger Derby unseren Zuschauerinnen und Zuschauern im 'Ersten' ein absolutes Highlight präsentieren können. Darüber hinaus werden wir in unseren Dritten Programmen die regional bedeutsamen Turniere auch in Zukunft begleiten."



"Mit der Vertragsverlängerung können wir sicherstellen, dass der Pferdesport auch außerhalb der Hallen und Stadien ein breites Publikum erreicht. Das ist immens wichtig, denn es trägt dazu bei, noch mehr Menschen für das Thema Pferd zu begeistern", sagt Georg Ettwig, Leiter der FN-Abteilung Marketing und Kommunikation. Und FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach erklärt zur langfristigen Verlängerung des Vertrages: "Der Pferdesport hat sich im vergangenen Jahre sehr positiv entwickelt. Wir konnten unser Land bei den Olympischen Spielen ausgesprochen erfolgreich vertreten und haben tolle Turnierveranstaltungen erlebt."



