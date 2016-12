München, 6. Dezember 2016 - In diesem Jahr feiern die Principles for Responsible Investment (PRI) ihr zehnjähriges Jubiläum. 2006 gründeten die Vereinten Nationen die Finanzinitiative mit dem Ziel, Grundsätze für ein verantwortungsbewusstes Wertpapiermanagement zu entwickeln. Mittlerweile bekennen sich weltweit mehr als 1.500 institutionelle Investoren mit einem Anlagevolumen von insgesamt über 60 Billionen US-Dollar zu den PRI. Zu den sechs Prinzipien, zu deren Umsetzung sich die Unterzeichner freiwillig verpflichten, zählt die Einbindung von ESG-Themen in Analyse- und Entscheidungsprozesse. ESG steht für Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Weiterhin umfasst das Engagement der Unterzeichner, sich aktiv mit Unternehmen hinsichtlich dieser ESG-Themen auseinanderzusetzen, sich für deren Akzeptanz in der Investmentbranche einzusetzen und über die Aktivitäten Bericht zu erstatten. In Deutschland haben bislang nur 32 Asset Manager die PRI unterzeichnet Eyb & Wallwitz ist einer von derzeit 32 deutschen Vermögensverwaltern, die die PRI unterzeichnet haben. "Wir sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...