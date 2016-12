Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta027/06.12.2016/13:00) - Der Beteiligungen im Baltikum AG hat vor

einigen Wochen ein Angebot für den Erwerb eines Gebäudekomplexes mit insgesamt

18 Wohneinheiten in Heidenheim in Höhe von EUR 1.280.000 abgegeben.



Heute am 06.12.2016 erhielt die Beteiligungen im Baltikum AG die Information,

dass die Verkäuferin beabsichtigt, den Verkauf der Immobilie an die

Beteiligungen im Baltikum AG vorzunehmen.



Bei dem Objekt handelt es sich um drei Gebäudekomplexe mit jeweils sechs

Wohneinheiten, insgesamt also 18 Wohneinheiten.



Der Kaufpreis beträgt EUR 1.280.000. Dies entspricht einer Rendite von ca. 6,50%

pro Jahr vor Erwerbsnebenkosten.



Die notarielle Beurkundung soll im Januar 2017 erfolgen.



(Ende)



Aussender: Beteiligungen im Baltikum AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Georg Engels

Tel.: +4973292512005

E-Mail: info@baltikum-ag.de

Website: www.baltikum-ag.de



ISIN(s): DE0005204200 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in München



