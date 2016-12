GRENKE AG: GRENKE AG übernimmt Europa Leasing GmbH

GRENKE AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

06.12.2016 14:22

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Baden-Baden, den 06. Dezember 2016: Die GRENKE AG (ISIN DE000A161N30) gibt die Übernahme aller Anteile an der Europa Leasing GmbH bekannt. Hierzu wurde ein bindender Kaufvertrag abgeschlossen, dem der Aufsichtsrat der GRENKE AG bereits zugestimmt hat. Die Transaktion mit einem Volumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen.

Die Europa Leasing GmbH betreibt ein der GRENKE AG ähnliches Geschäftsmodell mit starkem Fokus und vertrieblicher Expertise im Bereich der Leasingfinanzierung medizintechnischer Geräte. Die Akquisition eröffnet der GRENKE AG in idealer Weise den Zugang zu weiteren Marktpotenzialen in Deutschland und Europa. Mit Aktivitäten in Deutschland, der Schweiz und Österreich nimmt die Europa Leasing GmbH in ihrem Marktsegment eine führende Position ein.

Die bisherigen Geschäftsführer Nadine Wagner und Dominik Bahner werden die Gesellschaft auch weiterhin führen. Damit bleiben Knowhow und gute Verankerung der Europa Leasing GmbH in ihrer Branche gewährleistet. Geschäftsführer Günter Schwarz, Gründer und bisheriger Alleininhaber der Europa Leasing GmbH, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

