Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) heben das Kursziel für Kapsch TrafficCom-Aktien von 36,80 auf 40,00 Euro. Die Anlageempfehlung "Hold" wird beibehalten.

In einer Kurzstudie geht das Expertenteam von Christian Bader auf das ETC-Segment ("Electronic Toll Collection") ein. Dieses zeige sich weiterhin "gesund" und dürfe somit als "Cashcow" des Unternehmens bestehen bleiben. Kritischer wird der IMS-Sektor ("Intelligent Mobility Solutions") betrachtet. Dort rechnen die Wertpapierexperten bei der US-Tochter Streetline mit Verlusten für das zweite Halbjahr 2016. Im Zuge der IMS-Analyse wird der Zukauf der Transportsparte von Schneider Electric unterm Strich als positiv bewertet.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 2,60 Euro für 2016/17, sowie 3,03 bzw. 3,04 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2016/17. Für 2017/18 und 2018/19 wird die Dividende mit 1,10 Euro je Aktie geschätzt. Am Dienstag notierten die Kapsch-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,27 Prozent bei 39,625 Euro.

