NEW YORK (Dow Jones)--In den USA haben die beiden Großbanken JP Morgan Chase und Bank of America (BofA) im vierten Quartal bisher ein gutes Handelsgeschäft erzielt. Besonders im Nachgang der US-Präsidentenwahl hätten Investoren verstärkt gehandelt, hieß es zur Begründung. Gleichzeitig spielte den amerikanischen Geldhäusern offenbar auch die Schwäche europäischer Rivalen in die Karten.

James Dimon, CEO von JP Morgan, geht davon aus, dass die Handelseinnahmen im vierten Quartal 15 Prozent über denen des Vorjahres liegen dürften. Bank-of-Amercia-CEO Brian Moynihan signalisierte für seine Bank einen ähnlichen Anstieg im Anleihehandel. Details nannte der Manager nicht.

Zudem hat JP Morgan, einer der größten Rivalen der Deutschen Bank, offenbar die Schwäche europäischer Konkurrenten geholfen. Dimon erklärte, dass die Bank den Marktanteil im Zinsgeschäft etwas ausbauen habe können, da europäische Banken hier teilweise nicht mehr aktiv seien.

