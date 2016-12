Amazon hat in Seattle ein erstes Lebensmittelgeschäft eröffnet, ganz ohne Kassen und Wartezeit. Konzernchef Jeff Bezos setzt auch im Supermarkt voll auf Algorithmen - und könnte damit das Einkaufserlebnis neu definieren.

Das Silicon Valley hat uns bereits so einige Zivilisationskrankheiten eingebrockt. Neben Handy-Daumen und Social-Media-Narzissmus zählt dazu auch mangelnde Zahlungsbereitschaft. Wer ausschließlich Uber oder Lyft fährt, wo Kunden automatisch per App zahlen, verlässt in Deutschland das Taxi schon einmal, ohne Cash zu zücken.

Technologien haben unser Verhalten nachhaltig verändert. Amazon wendet diese Erkenntnis nun auf das Einkaufen an. So intuitiv wie Kunden online oder in einer App den Warenkorb füllen und mit hinterlegten Kreditkartendaten zahlen, soll künftig auch das analoge Shoppen von Sandwiches oder Sprudel sein.

Der Konzern hat am Montagabend den Start von "Amazon Go" verkündet. Im neuen Geschäftskonzept checken Kunden mit Amazon-Account und entsprechender App am Eingang per Smartphone ein und können dann die gewünschten Produkte aus dem Regal nehmen und den Laden wieder verlassen - ganz ohne in der Schlange warten oder an der Kasse bezahlen zu müssen.

In der Strategie von Amazon-Chef Jeff Bezos macht dieser Schritt durchaus Sinn. Schließlich hat sich Bezos doch vorgenommen, den weltweiten Handel zu revolutionieren - von Büchern, mit denen er in den 90er-Jahren begann, über DVDs, CDs und Video-Streaming bis hin zu Möbeln und Lebensmitteln. Der Amazonas, nach dem er einst seine Firma benannte, ist schließlich ein sehr, sehr breiter Fluss.

Bei "Amazon Go" erkennen Sensoren automatisch, welches Produkt der Kunde auswählt, wirbt Amazon. Wie beim Online-Shopping wird sein Konto später mit dem entsprechenden Betrag belastet. Angeboten werden sollen Fertiggerichte, Snacks und Getränke. Derzeit testen ...

