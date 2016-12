Was haben The Donald, die Olympischen Spiele, fahrerlose Autos und athleisure gemeinsam?

ANTWORT: Das 15. Yahoo Year in Review

Yahoo (YHOO) hat heute sein jährliches Year in Review für 2016 veröffentlicht. Zu Beginn des 15. Jahres des Berichts bietet Year in Review einen detaillierten Einblick dazu, was die Gedanken und Gefühle von Millionen von Nutzern weltweit im Laufe des Jahres bewegt hat.

Was passt in ein Jahr? 2016 gab es die Olympischen Spiele in Rio, neuen Promistreit und unerwartete Trennungen, die Eroberung der Designer-Laufstege durch Street Style, Damn Daniel! und seine weißen Latschen... alles gekrönt von einem scheinbar endlosen Wahlgang. Das hat die Welt in Bann gezogen auf der Grundlage von Interaktionen mit Yahoo, Polyvore, Flickr und Tumblr:

Wahldrama und weltweite Gräueltaten haben unsere News-Feeds beherrscht

Es ist keine Überraschung, dass die Präsidentenwahl in den USA 2016 und der designierte Präsident Donald Trump in diesem Jahr die meist recherchierten Favoriten waren. Außerdem dominierten Frauen die Liste: Sechs von zehn Plätzen besetzten Leute wie Gwen Stefani, Jodie Sweetin, Megyn Kelly und die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Kim Kardashian-West machte ein Jahr Pause von "Breaking the Internet", so dass Khloe zum ersten Mal überhaupt ihre Schwester als beliebteste Kardashian-Schwester auf Yahoo schlagen konnte. Nachdem es seit beinahe einem Jahr auf dem Markt ist, hatte auch das allseits beliebte Rollenspiel-Game Roblox einen Auftritt in der diesjährigen Liste der meist recherchierten Begriffe.

Die Nachrichten storys, die in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt und sich die meisten Seitenaufrufe der Yahoo-Leser gesichert haben, spiegeln die politische Situation des Jahres 2016 sowie die Tragödien und Naturkatastrophen, die sich rund um die Welt ereignet haben, wider.

Top-Recherchen auf Yahoo Top-Nachrichtenstorys auf Yahoo News 1. 2016 Election 1. Election Day 2. Donald Trump 2. Prince's Death 3. Roblox 3. Massacre at Pulse Nightclub 4. Gwen Stefani 4. Deadly Attack in Istanbul 5. 2016 Olympics 5. Hurricane Matthew 6. Khloe Kardashian 6. Baton Rouge Police Shooting 7. Megyn Kelly 7. EgyptAir Flight 804 Debris Located 8. Jodie Sweetin 8. Trump Protests 9. Kim Kardashian-West 9. Clinton Emails 10. Hillary Clinton 10. Presidential Debates

Athleisure, Promistreit und Superhelden lenken uns von der realen Welt ab

Bei der internationalen Community von Modefans auf Polyvore gab Athleisure den Ton an. Style-Klassiker wie adidas Superstars, Nike Air Max Theas und Bomberjacken schmückten erneut die Top 10. Formelle Kleidung gab es nicht nur auf dem roten Teppich Tüllkleider, Cape-Kleider und Gatsby-Kleider hatten Auftritte. Mehr über die beliebtesten Momente bei Mode und Beauty auf Polyvore im Jahr 2016 und Tipps zum Stylen mit diesen Must-Haves finden Sie unter http://blog.polyvore.com/.

Aus dem Weg, Brangelina. Die wohl bemerkenswerteste Trennung in diesem Jahr ereignete sich in der Welt der Musik. Die ehemalige und die aktuelle Auserwählte Blake Sheltons, Miranda Lambert beziehungsweise Gwen Stefani, schafften es beide in Yahoos Liste der Top-Prominenten. Dem wollten Taylor Swift und Katy Perry in nichts nachstehen, und das Ex-Pärchen Justin Bieber und Selena Gomez beweisen, wie lebhaft Promistreit auch 2016 sein konnte.

Top-Mode-Must-Haves laut Polyvore Top-Prominente laut Yahoo 1. adidas Superstar 1. Gwen Stefani 2. Nike Air Max Thea 2. Khloe Kardashian 3. Tulle Skirt 3. Jodie Sweetin 4. Bomber Jacket 4. Kim Kardashian-West 5. Cape Dress 5. Justin Bieber 6. Off Shoulder Tops 6. Taylor Swift 7. Clear Heels 7. Katy Perry 8. Gatsby Dress 8. Miranda Lambert 9. High Neck Swimwear 9. Selena Gomez 10. Faux Fur Coat 10. Gigi Hadid

Im Jahr 2016 war der Verlust zweier musikalischer Revolutionäre zu betrauern: David Bowie und Prince. Beide standen auf unserer Liste der Top-Musiker : als Nr. 1 bzw. Nr. 3. Britney Spears und Lady Gaga landeten beide in der Liste, nachdem sie jeweils ihr erstes Album in drei Jahren veröffentlicht hatten. Keine Musikliste wäre vollständig ohne Queen Bey, die Yahoos Liste der Top-Musiker des Jahres abrundete.

Es war klar, dass Film liebhaber einen Superhelden brauchten, um 2016 zu schaffen; X-Men, Batman, Superman und Captain America waren auf der Kinoleinwand und auf der Liste der Top-Filme zu finden. Andere Blockbuster auf der Liste waren Sci-Fi-Streifen wie Ghostbusters und Suicide Squad.

Top-Musiker laut Yahoo Music Top-Filme laut Yahoo Movies 1. David Bowie 1. X-Men: Apocalypse 2. Taylor Swift 2. Batman v. Superman 3. Prince 3. Ghostbusters 4. Kanye West 4. Rogue One: A Star Wars Story 5. Tim McGraw 5. Suicide Squad 6. Lady Gaga 6. Captain America: Civil War 7. Britney Spears 7. Alice Through the Looking Glass 8. Randy Travis 8. Jason Bourne 9. Trent Harmon 9. Deadpool 10. Beyoncé 10. TheMagnificent Seven

Olympische Spiele beherrschen die Welt des Sports

Für Sport stars war es ein aktives Jahr. Schlagzeilen von den Olympischen Spielen kamen auf Top-Plätze, darunter ein altes, falsch interpretiertes Foto von Turner Shawn Johnson, die Missfallensbekundungen des Publikums für Hope Solo und der Besuch des US-amerikanischen Basketball-Männer-Teams in einem brasilianischen Bordell. Der traurige Verlust der Boxerlegende Muhammad Ali und des jungen MLB-Stars José Fernández standen ebenfalls auf der Liste der Top-Momente im Sport.

Top-Sportstorys laut Yahoo Sports 1. Shawn Johnson Explains Iconic Olympic Picture 2. Judo Medalist, Dirk Van Tichelt, Attacked While Celebrating Win 3. José Fernández's Boating Accident and Death 4. Olympic Crowds Boo Hope Solo 5. Padres Infielder, Yangervis Solarte, Wife's Death 6. Michael Jordan Speaks Out on Police Shootings 7. USA Basketball Team Visits a Rio Brothel 8. Muhammad Ali Passes Away at Age 74 9. Kevin Durant Joins the Warriors 10. Ronda Rousey's Notable Loss

Interessanteste Marken? Innovationen bei Technologien dominieren

Wie bereits zu erwarten, war die sehnlich erwartete Präsentation von Apples iPhone 7 und 7 Plus in diesem Jahr das Top-Highlight auf Yahoo Finance. Das ganze Jahr über wurde die in ständigem Wandel begriffene Tech-Branche aufgerüttelt, und es gab Kontroversen und Innovationen. So landeten Facebook, Twitter, Amazon, Tesla und Alibaba in der Liste der aktivsten Firmen dieses Jahres.

Top-Unternehmen laut Yahoo Finance 1. Apple 2. Facebook 3. Twitter 4. Bank of America 5. Amazon 6. Tesla 7. Alibaba 8. Valeant Pharmaceuticals 9. Ford 10. Wells Fargo

Top-Fotografen, die unsere Welt aufgenommen haben

Die Top 25 der Flickr-Fotos 2016 wurden aus Milliarden von Fotos, die in diesem Jahr hochgeladen wurden, sorgfältig auf Grundlage von Faktoren bezüglich Beteiligung und Community ausgewählt. Ob in entlegener natürlicher Umgebung wie bei Foto Nr. 1, das in der Aveiro-Lagune in Portugal entstand, oder in dicht besiedelten urbanen Zentren wie in Foto No. 9, das im Palais du Luxembourg in Frankreich entstand die Top-Schnappschüsse dieses Jahres feiern das Auge des Fotografen für Schönheit.

Meme Schiffe Fangemeinden ...Was? Die Top-Communities 2016 auf Tumblr

Identität war 2016 ein Hauptthema in der gesamten Tumblr-Community. Daher überrascht es nicht, dass das Top-Mem 2016 "Tag Yourself" war -- eine Menge süßer Popkultur-Referenzen, aus denen die Nutzer das Mem auswählen sollten, mit dem sie sich am meisten identifizierten. Feminismus war das meistdiskutierte soziale Thema. Mehr über Tumblrs beliebteste Fangemeinden und Trends 2016 erfahren Sie unter tumblr.com/2016.

Was denken Sie über Yahoos Year in Review? Sagen Sie es uns über den Hashtag Yahoo2016inReview.

Über die Methode für das Yahoo Year in Review.

Bei der Entwicklung des Yahoo Year in Review haben unsere Redakteure Yahoo-Suchanfragen und die Leserschaft von Artikeln auf Yahoo-Medien anhand einer Reihe von Faktoren analysiert, darunter Gesamtmenge und Wachstum gegenüber früheren Zeiträumen. Damit soll herausgefunden werden, welche Themen und Trends an die Oberfläche kommen. Einzelpersonen, ihre Suchanfragen und die Leserschaft von Artikeln bleiben immer anonym. Top-Suchen beziehen sich auf die meistgesuchten Begriffe. Top-Schlagzeilen beziehen sich auf die Artikel und Storys mit den meisten Lesern.

