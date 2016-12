Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Swiss Re mit "Underperform" und einem Kursziel von 83 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Preisstabilisierungen und steigende Kapitalmarktzinsen dürften den europäischen Rückversicherern zwar Rückenwind verleihen, doch andere Versicherer könnten davon wohl noch stärker profitieren, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Kurse der Hannover Rück und Swiss Re hätten sich in den vergangenen Jahren zudem deutlich besser als der Versicherungssektor entwickelt./ck/she

ISIN: CH0126881561