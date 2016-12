Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Munich Re mit "Neutral" und einem Kursziel von 178 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Preisstabilisierungen und steigende Kapitalmarktzinsen dürften den europäischen Rückversicherern zwar Rückenwind verleihen, doch andere Versicherer könnten davon wohl noch stärker profitieren, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Branchenstudie vom Dienstag. Sein "Top Pick" sei Scor. Munich Re habe zwar eine der stärksten Bilanzen in Europa, er sei aber skeptisch, ob den Münchenern die Wende bei der Tochter Ergo gelingen werde./ck/she

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0117 2016-12-06/22:40

ISIN: DE0008430026