Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit Blick auf das neue Jahr von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 167 auf 170 Euro angehoben. 2017 dürfte ein herausforderndes Jahr für die Konsumbranche in Europa werden, auch wenn die zweite Jahreshälfte besser werden könnte, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Dienstag. Die Wachstumsdynamik des französischen Kosmetikherstellers sei allerdings besonders stark und der Konzern gewinne in den USA und auch in Westeuropa wieder Marktanteile hinzu./ck/she

AFA0119 2016-12-06/22:46

ISIN: FR0000120321