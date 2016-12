Die Analysten von SRC Research werten die aktuelle Meldungslage der EYEMAXX Real Estate AG als Bestätigung der eigenen Einschätzung des Unternehmens. Mit der sehr großen Projektpipeline und der lebhaften Nachfrage, die durch die jüngsten Forward Sales klar dokumentiert werde, seien die weiteren Perspektiven weiterhin attraktiv, weswegen SRC Research die Aktie weiter mit dem Rating "Buy" versieht.

Der international tätige Projektentwickler und Bestandshalter für gewerbliche Immobilien sowie Wohn- und Pflegeimmobilien habe Ende November den zweiten erfolgreichen Forward Sale eines großen deutschen Wohnimmobilienprojekts bekannt gegeben, in dessen Rahmen die Park Apartments Potsdam mit 95 Wohneinheiten und einer vermietbaren Fläche von über 6.000 qm wurden an einen deutschen Investor für 18 Mio. Euro verkauft worden seien. SRC Research schätzt, dass EYEMAXX dabei eine auskömmliche Marge von 12 Prozent bis 15 Prozent auf das eingesetzte Investitionsvolumen erwirtschaftet habe. Bereits im Juni habe das Unternehmen das Leipziger Projekt Lindenauer Hafen mit einer Wohnfläche von über 7.000 qm an einen deutschen Investor als Forward Sale verkauft. Der Deal Flow unterstreiche die Expertise des Unternehmens im deutschen Wohnimmobilienmarkt und die extrem hohe Nachfrage.

Darüber hinaus habe EYEMAXX mitgeteilt, zeitnah die Emission einer Wandelanleihe mit einem Volumen von etwa 4,0 Mio. Euro bis 4,3 Mio. Euro zu planen, um damit die Finanzierung der großen Projektpipeline zu sichern. Diese habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende Oktober) von rund 200 Mio. Euro auf 390 Mio. Euro annähernd verdoppelt.

Als Eckdaten für die Wandelanleihe habe das Unternehmen eine Laufzeit von bis zu drei Jahren, einen Kupon in der Bandbreite von 4,25 Prozent bis 4,75 Prozent und einen Wandlungspreis im Korridor von 9,50 Euro bis 10,00 Euro mitgeteilt.

Dies sei nach Einschätzung von SRC Research realistisch. Die Analysten erwarten im Laufe des Monats weitere konkrete Informationen vom Unternehmen, was den endgültigen Zins und den endgültigen Wandlungspreis betreffe.

Zudem sei für die kommenden Wochen auch ein positiver News Flow hinsichtlich des Postquadrat Areals in Mannheim vorstellbar, das im April erworben wurde.

Beides sollte nach Auffassung von SRC Research dem Kurs weiteren Auftrieb geben, der in den letzten 4 Monaten bereits um über 30 Prozent zugelegt habe.

Vor diesem Hintergrund hat SRC Research sowohl sein "Buy"-Rating als auch das Kursziel von 14 Euro bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

