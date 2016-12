Laut dem neuesten "U.S. Energy Storage Monitor" von GTM Research und ESA wurden im dritten Quartal 2016 in den USA Energiespeicher mit 16,4 MW installiert. GTM Research rechnet im Gesamtjahr mit einem Speicherzubau von 260 MW in den USA (2015: 226 MW). Der US-Speichermarkt könnte laut dem Bericht bis 2021 auf über 2 Gigawatt wachsen.

