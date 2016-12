DVB Bank bringt ihre erste mobile App auf den Markt - DVB AirApp

Frankfurt am Main, 7. Dezember 2016 - Die DVB Bank SE (ISIN DE0008045501), der internationale Spezialist in der Verkehrsfinanzierung, hat ihre erste mobile App auf den Markt gebracht. Die Anwendung heißt DVB AirApp (AirApp) und informiert über kommerzielle Verkehrsflugzeuge - zusammengestellt vom Aviation Research-Team der DVB. Die lediglich zu Vergleichszwecken entwickelte App kann im Apple App Store, Google Play Store und der Blackberry World heruntergeladen werden.

Bert van Leeuwen, Leiter des Aviation Research der DVB, erklärte:

"Wir hoffen, dass sich die heute veröffentlichte AirApp aus Sicht der Finanzierer als hilfreiche Anwendung erweisen wird, um ein besseres und vertieftes Verständnis für die zu finanzierenden Objekte zu entwickeln. Die App informiert über im Betrieb befindliche und neu auf den Markt gebrachte Flugzeuge der Hersteller Boeing, Airbus, Bombardier und Embraer sowie über neue Flugzeugentwicklungen aus Russland, China und Japan. Auch Frachtmaschinen sind einbezogen."

Die zu jedem Flugzeug bereitgestellten Informationen gliedern sich in einen Datensatz und eine kurze Beschreibung des Flugzeugtyps. Dabei wird unter anderem angegeben, in welchem Marktsegment der Typ zum Einsatz kommt. Da die Bestellungen der Fluggesellschaften auf Reichweite und Nutzlast (bei Frachtflugzeugen) des Flugzeugs basieren, stellt die AirApp neben Sitzplatzkapazitäten auch diese Daten - gemäß der Herstellerangaben - zur Verfügung. Die AirApp gibt darüber hinaus über das Datum des Erstflugs Auskunft, welches Rückschlüsse auf den Stand der verwendeten Technik sowie auf die verfügbare Triebwerksausstattung zulässt. Neben diesen technischen Daten stehen auch Marktinformationen wie die Zahl der im Betrieb befindlichen, bestellten und gelagerten Flugzeuge und die Zahl der Betreiber zum Abruf bereit. Wird ein Flugzeug nicht mehr produziert, ist das Datum der letzten Auslieferung vermerkt. Vervollständigt werden die quantitativen Daten durch eine kurze Beschreibung, die Hintergrundinformationen zum jeweiligen Flugzeugtyp, technische und/oder operative Merkmale, Marktinformationen und - soweit bei originären und umgebauten Frachtmaschinen verfügbar - auch Angaben zum Marktpotenzial enthält.

Die zur AirApp gehörige Broschüre "An Overview of Commercial Aircraft 2017- 2018" steht auf www.dvbbank.com > Geschäft & Expertise > Aviation Finance > Märkte in englischer Sprache zum Download bereit.

Über die DVB Bank SE: Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist im internationalen Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance, Aviation Finance, Offshore Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen Standorten (Amsterdam, Athen, Hamburg, London, Oslo und Zürich), in Amerika (New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Die Aktien der DVB Bank SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE0008045501). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dvbbank.com.

Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:

Bert van Leeuwen Head of Aviation Research Managing Director Telefon: +31 88 399 7986 E-Mail: bert.van.leeuwen@dvbbank.com Elisabeth Winter Head of Group Corporate Communications Managing Director Telefon: +49 69 9750 4329 E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com

DVB Bank SE
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.dvbbank.com
ISIN: DE0008045501

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

