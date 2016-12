Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2016-12-07 / 09:45 *YOC veröffentlicht Trendreport mit Mobile Advertising Insights aus 2016* - *Advertiser bevorzugen non-intrusive Werbeformate bei mobiler Werbung* - *Ausführlichere Metriken begünstigen verstärkte Investitionen in mobile Video Ad Formate * - *Programmatischer Handel von YOC Ad Formaten erfolgreich etabliert* Berlin, 07. Dezember 2016 - YOC gibt in seinem Trendreport Einblicke in die Trends der Mobile Advertising Branche aus dem Jahr 2016. Quelle des Reports ist eine interne Analyse in den Ländern der YOC Standorte Deutschland, Österreich, Großbritannien, Spanien und Polen. Der YOC-Trendreport bestätigt den Shift hin zu non-intrusive Ad Formaten - weg von Werbeformaten, die die User Experience beeinträchtigen. Deshalb belegt das YOC Understitial Ad sowie die erweiterte Version mit integriertem Video den ersten Platz im Formate-Ranking der erfolgreichsten mobilen Werbeformate. Das aufmerksamkeitsstarke YOC Understitial Ad erreicht durch seine userzentrierten Eigenschaften regelmäßig Click-Through-Raten von bis zu fünf Prozent. Mobile Video gewinnt am Markt immer mehr an Beliebtheit, was sich ebenfalls in den von YOC ausgespielten Kampagnen widerspiegelt: Das in-house entwickelte YOC Inline Video Ad landet auf Platz zwei des Rankings. "Videoformate werden im kommenden Jahr die Nachfrage anführen. Insbesondere, weil unseren Advertisern mit VPAID (Video Player Ad Interface Definition) noch mehr Möglichkeiten der kreativen Umsetzung und der individuellen Messung von Metriken zur Verfügung stehen", kommentiert Evgenij Tovba, Director Technology bei YOC. Diese Möglichkeiten kommen besonders Advertisern zu Gute, die auf Bewegtbild setzen und bislang große Werbebudgets in TV Werbung investieren. Auf mobilen Geräten lässt sich im Gegensatz zu TV genau messen, ob und wie eine Werbebotschaft in das Aufmerksamkeitsfeld des Nutzers gelangt. Unilever erkannte die Vorteile des VAST-fähigen YOC Inline Video Ads. Der First-Mover setzte als erster Kunde das Format für die Kampagnen seiner Marken Knorr, Magnum und Rexona in Österreich ein. Auf Platz drei des YOC-Rankings rangiert das mit dem ersten Cannes Mobile Lion in Gold prämierte YOC Mystery Ad. Das HTML5 Format bietet Advertisern ein offenes, kreatives Design und unzählige attraktive Interaktionsmöglichkeiten für und mit dem Nutzer. Daher gehört das Produkt auch vier Jahre nach seinem Launch weiter zu den Topsellern. Die Analyse der YOC-Aktivitäten bestätigt auch allgemeine Entwicklungen im Bereich Mobile Programmatic. YOC gehört mit der programmatischen Bereitstellung seiner mobilen Formate zu den Trendsettern der Branche. Die YOC Understitial Serie sowie das YOC Inline Video Ad verzeichnen auch auf diesem Kanal eine stark steigende Nachfrage. Der Anteil von Mobile Programmatic wird den Prognosen von YOC zufolge in 2017 zunehmend Fahrt aufnehmen. Die Tochtergesellschaft in Großbritannien erzielte im Geschäftsjahr 2016 zeitweise bereits über 50% der Umsätze in diesem Geschäftsbereich. Auch an den anderen Standorten registriert das Unternehmen eine steigende Nachfrage nach den YOC-Formaten im programmatischen Kontext. Ein weiterer Trend ist laut der Erhebung von YOC Cross-Channel-Advertising. Die effiziente Verknüpfung von Mobile mit anderen Werbeflächen wird nach der Einschätzung von YOC am Markt eine immer größere Rolle spielen, insbesondere mit TV und Desktop Advertising. Erst kürzlich launchte YOC gemeinsam mit BMW in Kooperation mit Shazam die erste Visual Recognition-Kampagne in Österreich, die Out-of-Home Werbung interaktiv mit Mobile verbindet. *Über YOC * YOC ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Bereits 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das mobile Werbeformat YOC Mystery Ad ausgezeichnet. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen. Das Unternehmen überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und unterhält Standorte in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Warschau und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com [1]. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: martina.serwene@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 527325 2016-12-07 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ac266f3fae99f4b50c7a287e15ac1f20&application_id=527325&site_id=vwd&application_name=news

