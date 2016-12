DCI AG: Absichtserklärung zur Werte-Übertragung

Die DCI Database for Commerce and Industry AG, Starnberg, beabsichtigt die Entwicklung der plugilo Lösung sowie die WAI-Technologie in ihre 100%-ige Tochtergesellschaft plugilo Inc., Delaware, USA, zu übertragen.

Die plugilo Lösung dient zur Organisation von zertifizierten und strukturierten Inhalten von Marken und Herstellern über die gesamte Supply- Chain zum Kunden. Das WAI-System wird in diese Lösung integriert und zur Verbreitung der Inhalte genutzt. In diesem Zusammenhang werden auch die WAI Patente und plugilo Schutzrechte in die plugilo Inc. übertragen.

Die Umsetzung der Transaktion soll noch im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

Es ist beabsichtigt, strategische Partner für die plugilo Inc. zu gewinnen, Kapital zum weiteren Auf- und Ausbau dieses Geschäftsbereichs einzuwerben und den Geschäftsbereich international wettbewerbsfähig zu machen.

Durch die Übertragung dieses Geschäftsbereichs wird die DCI AG stille Reserven in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 1 Mio auflösen und dadurch einen außerordentlichen Ertrag von ca. TEUR 760 erzielen.

Der Vorstand

