Mars One Ventures AG: Umfirmierung der InFin Innovative Finance AG, Basel (Schweiz), in Mars One Ventures AG

Mars One Ventures AG / Schlagwort(e): Sonstiges

07.12.2016 12:50

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

InFin AG nun Mars One Ventures AG

Das Handelsregister des Kantons Basel-Stadt hat die anläßlich der außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2016 beschlossene Umfirmierung der InFin Innovative Finance AG, Basel (Schweiz), in Mars One Ventures AG veröffentlicht.

Kontakt: ir@infin-innovative.com

07.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mars One Ventures AG Birsigstr. 2 4054 Basel Schweiz Telefon: +41 61 312 34 11 Fax: E-Mail: ir@infin-innovative.com Internet: www.infin-innovative.com ISIN: CH0132106482 WKN: A14NYB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN CH0132106482

AXC0124 2016-12-07/12:50