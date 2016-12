Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW auf "Hold" belassen. Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten dürfte keine negativen Auswirkungen auf den für europäische Fahrzeughersteller so wichtigen US-Markt haben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Mittwoch. Er sieht die größten Impulse für Baumaschinen- und Lkw-Produzenten. Unter den Pkw-Anbietern hätten die Münchner nach Daimler das größte Standbein in den USA./ag/edh

