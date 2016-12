Aureum Realwert AG: Aufsichtsrat verweigert Genehmigung des Vertrages mit Herrn Ewaldsen

07.12.2016 14:27

In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Aureum Realwert AG beschlossen, die am 29.11.2016 per ad-hoc vermeldete Kooperationsvereinbarung mit Herrn Lars Ewaldsen bezüglich des Erwerbes dessen Anteils an der vPE WertpapierhandelsBank AG vorerst nicht zu genehmigen. Da die Entscheidung der Aureum Realwert AG bezüglich des Erwerbs dew Aktienpakets an der vPE Wertpapierhandelsbank AG demnach nicht positiv ausgefallen ist, werden von der Aureum Realwert AG vorerst keine weiteren Schritte für den Erwerb des betroffenen Aktienpakets an der vPE Wertpapierhandelsbank AG, weder durch eine Sachkapitalerhöhung, noch anderweitig, unternommen.

