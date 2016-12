Linde AG: Vorstand der Linde AG nimmt Gespräche mit Praxair, Inc. über einen potenziellen Zusammenschluss unter Gleichen wieder auf / Dr. Büchele legt Amt als Vorstandsvorsitzender und Vorstand der Linde AG nieder/ Bestellung von Prof. Dr. Belloni zum Vorstandsvorsitzenden der Linde AG

München, 7. Dezember 2016 - Der Vorstand der Linde AG hat heute nach Beratung mit dem Aufsichtsrat beschlossen auf der Basis des von der amerikanischen Praxair, Inc. erhaltenen Vorschlags die Gespräche über die wesentlichen Konditionen eines potenziellen Zusammenschlusses unter Gleichen der beiden Unternehmen wieder aufzunehmen. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats unterstützen die Wiederaufnahme der Gespräche.

Dr. Wolfgang Büchele hat dem Aufsichtsrat der Linde AG in seiner heutigen Sitzung angeboten, sein Amt als Mitglied des Vorstands, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor zum Ablauf des heutigen Tages niederzulegen. Der Aufsichtsrat hat dieses Angebot angenommen und Prof. Dr. Aldo Ernesto Belloni mit Wirkung zum 8. Dezember 2016 zum Mitglied des Vorstands, Vorstandsvorsitzenden und Arbeitsdirektor der Linde AG bis zum Ablauf des 31. Dezember 2018 bestellt.

